Ünnepi Könyvhét Győrben - Fotók a második napról

Kora délután a Baross úti színpadon "Tovatűnt szerenád" címmel, a kitűnő zenészekből álló Európa Koncert Szalonegyüttes adott nagy sikerű koncertet A nagy meleg és a korai időpont ellenére nagyon sokan voltak kíváncsiak a műsorra. Ezt követően a gyerekműsor kapott szerepet a színpadon. Csépai Eszter műsorának örülhettek a gyerekek.A kedves, közvetlen művésznő programját nagy örömmel fogadták a gyerekek. Közben könyv dedikálás is volt a standokon. A Líra könyvesbolt pavilonjánál Szőcs Henriette írónő dedikálta most megjelent könyvét, " A török Brigadéros"-t - tudósította a kisalfold.hu-t a fotókat is küldő Bögi Tamás.