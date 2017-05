Textilvarázslatok kiállítással nyitott Levélen a Közösségek Hete - fotók

A Levéli Kultúrház a Közösségek Hete című rendezvény sorozata a "Textilvarázslatok" kiállítással nyitott. A Hollandiából indult Paverpool technikával alkotó textilszobrászok szebbnél-szebb alkotásai foglaltak helyet a galériában.Bősi Éva, Kiss Rita és Simonné Zsuzsa által készített különféle faliképek, kisplasztikák, dísztárgyak gyönyörködtették a látogatókat. Az eseményt az intézmény vezetője, Radák Tamás ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, majd Talpasné Süle Ibolya ír furulya és Paksáné Karcub Ágnes gitárjátéka adta meg a kellő hangulatot a tárlathoz.Ezután Dr. Karácsony István helytörténész, író ismertette a jelenlevőkkel a paverpool alkalmazási módját és mutatta be egyenként az alkotókat, valamint azt is, hogyan lesz a háztartásokban található kidobásra ítéltkülönféle ruhaanyagokból, függönydarabokból, kartonból, dísztárgy.A megnyitó végén rögtönzött bemutatóra is sor került, a vállalkozó kedvüek maguk is kipróbálhatták e technika egyes elemeit a textilszobrászok hathatós segítsége mellett és a végén saját alkotásaikkal térhettek haza.