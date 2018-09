Tanévkezdő misét tartottak Kimlén - fotók

Idén már 20. alkalommal kérték Isten áldását a tanévre, a tanárok munkájára, tanulók kitartására, sikereire. A szentmisét Magyaros László Atya mutatta be, melynek elején Bertalan Tamara hegedűjátékát, Sági Flóra és Fekete Maja verseit hallgathatták meg a hívek.Jó volt látni, hogy azok is eljöttek, akik korábban tanítottak a falu iskolájában, hiszen számukra ez egy találkozás is az egykori kollégáikkal. Szép számmal voltak jelen a mai nevelők, pedagógusok is. Grundtner Matild augusztus végén ünnepelte kerek születésnapját. 65 éve a falu kántora, ez alkalomból az Atya, Kimle polgármestere és az Egyházközség is köszöntötte.Hagyomány, hogy a szentmise után közös fotók is készülnek, majd a szervező Német Nemzetiségi Önkormányzat mindenkit egy szerény fogadásra invitált a plébániára. A finom sütemények és italok mellett idézték fel az ismerősök, kollégák, barátok egykori szép emlékeiket, ugyanakkor már tervezték a jövő évi találkozást is.