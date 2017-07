Strandolás lovakkal a Győr közelében - fotók

Különleges alkalmak, nem sok van belőle, és nekem is újdonság volt, amikor először láttam - írta olvasó-tudósítónk, Beledi Márta.Tóth Szilárd a meleg nyári napokon az edzést a gyirmóti kis tóban tartja, melyet nagyon élveznek a lovak, és lovasok egyaránt.Bár a dolog nagyon egyszerűnek tűnik,nem veszélytelen feladat a vízhez nem szokott paripákat fürdésre bírni. De a bizalom megvan, a hű társ kedvéért még ezt is megteszik. A szelíd lovacska időnként vízicsikóvá, változik, nyereg, és egyéb felszerelés híján nehezebben kezelhető, de a csapat megtanulta már, hogyan kezeljék az ilyen helyzeteket. De figyelnek is egymásra, így ha valaki vízbe pottyan, sem történik riadalom, máris ott a segítség, ha egyedül nem boldogulna. Igazi csapatként tartanak össze​, így ló és lovas is élvezi a strandolást.Most különleges alkalom volt, Szilárd két új lovat vitt a vízbe, akiken még soha nem volt nyereg, nem ültek rajtuk, nem voltak vízben. Egy kis rábeszélés, simogatás, apróbb küzdelem, és kis idő múlva lovasaik a hátukon ültek, és úsztak együtt a többiekkel.