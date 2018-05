Rejtett kincsek a Bakonyból - olvasónk beszámolója sok-sok fotóval

Egy forró májusi hétvégén nincs jobb kikapcsolódás és felüdülés, mint kimenni a hegyek közé. Ezt tettem én is, amikor Zircet érintve felkerestem a Magas-Bakony környékét, nevezetesen a "Bél-vidéket", vagyis Bakonybélt éskörnyékét. A hegyek ölelésében lévő településre érve már messziről látni a Köves-hegy kopár lejtőjén kőből kirakott feliratot: Bakonybél 1000. Ezzel köszönti a falu a Monostor alapításának ezredik évfordulóját.



Számos ismert látnivaló, érték várja az idelátogatókat helyben és a környéken. Szebbnél-szebb kirándulóhelyek találhatóak itt, például Gerencepuszta, Odvaskő, Huszárokelőpuszta, Szépalmapuszta. A Bakony legmagasabb pontja a Kőris hegyen található, és azt talán nem sokan tudják, hogy a csúcs Győr-Moson-Sopron megyéhez tartozik. Én most egy általam még nem látott helyet kívántam felkeresni, amiről már sokat hallottam korábban. A Turista Magazin egyikképes tudósításában ezt írta erről:



„Van a Magas-Bakony rengetegében egy különleges hely, amely egyszerre vad, romantikus és sejtelmes. Ahol a mozdulatlanságba dermedt facsonkok úgy meredeznek ki a víztükörből, mintha évszázadok óta arra várnának, hogy megpillantsd és felfedezd őket. A Gyilkos-tónál megváltozik a világ."



Győrtől alig 75 km a távolság, Bakonybéltől pedig csak néhány. Odvaskőtől a Régi-vasút egykori nyomvonalátkövetve és a Molnár-kút árokban meseszép erdők között haladva elérünk a Hubertlaki kulcsosházhoz, amely az Esterházy grófok leégett vadászkastélya helyén épült. Ettől pár száz méterre található a Hubertlaki-tó, amelyet a Hamuházi-séd forrásai táplálnak.



Helyén valamikor égeres erdő állt, melyre a tóból kiálló facsonkok tucatjai emlékeztetnek. A látogatókat pedig az erdélyi Gyilkos-tóra, ezért is emlegetik, nevezik a népnyelvben a varázslatos erdők mélyén meghúzódó helyet Bakonyi gyilkos-tónak. A magazin nem téved, amikor pszichedelikus élményt nyújtó látványosságról mesél a tó és partjait övező erdők kapcsán. A mellékelt néhány képpel csak érzékeltetni próbáltam e kirándulás látnivalóit, Hubertlak egyedi hangulatát.



A helyszínről távozva a Hubertlaki forrás közelében egy sudár öreg tölgy árnyékában feszülettel találkoztam, melyet Esterházy Móricz gróf egykori miniszterelnökbakonyi bujdosásának emlékére állítottak. A tölgyfa oldalán egy lombtalan, girbe-gurba ág formál természetes töviskoszorút a Krisztus-kereszt fölé, teljessé téve a szenvedéstörténetet és lezárva a kirándulás élményeit

- írta olvasónk, Takács Zoltán.