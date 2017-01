Pattantyús-napot tartottak Győrben - fotók

A hagyományos országos nyomtatott áramkörtervező verseny mellett, amelyen határon túli diákok is részt vettek, a Legrand céggel közösen szervezett KNX-verseny is az oktatási intézményben zajlott. Sor került a Pattantyús Napot megelőző közismereti vetélkedők díjainak és a jubileumi Pattantyús Emlékéremnek az átadására is.A szakmai verseny díjait az SZC-n és Győr Megyei Jogú Város önkormányzatán kívül a Legrand Zrt., a Vill-Korr Hungária Kft., az AUDI Hungaria Motor Kft., a Katek Hungary Kft. és a Vidanet Zrt. biztosította.Az áramkörtervező és programozó versennyel egy időben az iskola tanulói színvonalas szakmai előadásokat hallgathattak meg a térség vezető elektronikai és villamosipari cégeinek képviselőitől és a Széchenyi István Egyetem tanáraitól. Az esemény lezárásaként szakképzési konferenciát tartottak, melynek fő témája a duális képzés volt.A rendezvény bekerült az Európai Szakképzési Hét programsorozatába is - írta Tudósítónk.