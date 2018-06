Papírvirág Fesztivál tartottak Pázmándfalun - fotók

Ezen a hétvégén sem unatkoztak Pázmándfalun. Az egész délutánt betöltő program két téma köré épült. Az egyik a Papírvirág Fesztivál volt, ahol szebbnél szebb alkotásokban lehetett gyönyörködni. Ezt egészítette ki a helyi mazsorettek évzáró programja. Vendégeket is hívtak. Ott voltak a Nyúli Mazsorett csoportok, valamint a Mosonmagyaróvári Haller Mazsorett csoport.Mindkét társasággal több éves a kapcsolatuk, barátságuk. A mazsorett csoportok zenés, táncos felvonulása vezette be a műsort, amelyhez a menetzenét a győri Rába Fúvószenekar kitűnő zenészei szolgáltatták. Ezt követően a fúvósok a színpadon is adtak egy rövid műsort a közönségnek. Ami ezután volt, az szemet gyönyörködtetett. A mazsorettesek bemutatói következtek egymás után. Szebbnél szebb produkciókat láttunk a nagy meleg ellenére.A közönség kiszolgálására sem lehetett panasz, volt enni és innivaló bőségesen. Nem bánta meg, aki a szombat délutánját a pázmándfalui sportpályán töltötte.