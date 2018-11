Pályaorientációs napot tartottak a győri Radnóti-iskolában - fotó

Ötödik osztályos tanulóink a CNC Rapid modern gépekkel dolgozó gyárában nézhettek körül, egy felkészült előadó segítségével. Látványos és a lányokat is érdeklő szakmára figyelhettek fel itt. A 6. osztályosok a rendőrség munkájába nyerhettek betekintést. Védőfelszereléseket, kényszerítőeszközöket, rendőrségi autókat láthattak, és megfigyelhették, hogyan kell nyomokat rögzíteni és ujjlenyomatot venni. A 7. osztályosok a Mobilisben jártak, ahol érdekes kísérleteket láthattak és végezhettek, tudásuk így élményszerűen gyarapodott.Az alsós diákok is jól érezték magukat ezen a napon. A legkisebbek egy szülő segítségével a Richter Zeneművészeti Szakgimnáziumba látogattak el. Hangszereket mutattak be nekik, amiket ki is próbálhattak és még egy órát is láthattak. Az iskolában tett látogatás mély benyomást tett a gyerekekre és pedagógusaikra is, mindannyian meghatódtak a csodálatos zene hallatán. Egy másik osztály a bábszínház kulisszatitkaiba nyert betekintést, amit nagyon érdekesnek találtak. Negyedikeseink pedig a bíróság épületét és tárgyalótermeit nézhették meg. Izgalmas volt számukra az interaktív foglalkozás, ahol egy lopási ügyben ügyészekként és ügyvédekként szerepelhettek.Ez a nap azonban a 8. osztályos tanulók számára a legfontosabb, hiszen hamarosan el kell dönteniük, melyik középiskolába szeretnének jelentkezni. Ebben nyújtott nagy segítséget a Pályaválasztási Börze, ahol a gyerekek érdeklődve járták körbe a középiskolák bemutatkozó standjait. Köszönjük a programban részt vevő intézmények igényes felkészülését, a tartalmas foglalkozásokat - szól a közlemény.