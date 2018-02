Olvasónk szerint ráférne egy új kopóréteg Győrben az Ipar utca több szakaszára - fotók

"A csatolt fotók is alátámasztják azt, hogy az Ipar utca (Győr) kopórétegét cserélni kellene. A fotókon látható aszfaltgyűrődés, nyomvályúsodás és kátyú közlekedésbiztonsági tényezőt jelent. A nyomvályúsodás egyébiránt az Ipar utca több szakaszán és a 1-2 éve felújított vasúti felüljárón is kialakult mára" - írta olvasónk, aki fotókat is küldött.