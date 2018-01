Olvasónk most elmesél egy nagyon bosszantó történetet, aminek a vége: mindenki tegye a pénzét a dunyha alá!

Egy nagyon bosszantó és szomorú történetet szeretnék leközölni.

Szétszórni a tapasztalataimat, hogy mi kis emberek sokszor mennyire semmibe vagyunk véve.....

Bízom benne, hogy ez a sztori sok emberhez el fog jutni.



Kezdeném is.



2018.01.10. szerda reggel 7:04



Csippanik a telefonom. Az FHB Bank(om) küldi az sms értesítőt, hogy 130 000 forint terhelés érte a számlámat, a terhelő a NAV Győr-Moson-Sopron megyei hivatala. Fennakadt a szemem, hogy úristen, mi dolgom nekem a NAV-val... Egyszerűen nem értettem. Na meg nem beszélve, arról, hogy 130 000 forintról van szó (mai világban ez sok pénznek számít sok embernél)

Egyszerre hívom a páromat telefonon, hogy nem tud-e valamiről, nincs e valami dolga neki a szervvel...

Mondja megdöbbenve, hogy neki sincs.



8:30

Hívom a NAV-ot.

Kis hölgy a vonal túlsó végén be is azonosítja, hogy nekem semmiféle dolgom valóban nincs velük.

Mondtam neki, hogy azonosítsa be a páromat is, mert ő társtulajdonos a bankszámlámnál.

Beazonosítja a páromat és már mondja is, hogy nála viszont lát valamit.

A Szombathelyi Agrár és Erdészeti Zrt. végrehajtást indítványozott, mert a párom valamit nem fizetett be az erdője után.

Az ügyfél szolgálatos kolléganő megadta a végrehajtást indítványozó szombathelyi ügyintéző hölgy elérhetőségét.

(De közölte, hogy "látom nem nagy összegről van szó" Jézusom, valaki ennyit sem keres egy hónapban és 3 gyereket nevel belőle...Lehet, hogy neki a 130 000 nem sok, de nekem igen is számít és szerintem sokunknak.)

Megköszöntem, elköszöntünk.

Felhívom a páromat és mondom neki az újabb információkat.

Mondja, hogy valóban kapott felszólítást Szombathelyről, de mire azt megkapta, ő már befizette a befizetni valót.

Tehát a két dolog kerülte egymást.

Párom felhívja Szombathelyt, hogy ő ezt már befizette, miért terhelik a számlánkat, ráadásul így, hogy egyből a NAV-val jönnek.

Az agrár hölgy nagy elnézések közepette belátja, hogy valóban megtalálták a papír formátumú befizetési bizonylatot, viszont az elektronikus visszaigazolás még nem érkezett be hozzájuk.

Elindítják a visszafordítást, hisz valóban ott a befizetésünk.



12:30

Hívom az agrár hölgyet, hogy sikerült-e a NAV-val leügyezni, hogy visszavonnak mindent.

Mondja, hogy igen, jelezte a NAV felé, hogy storno.

Oké, megnyugodtam, most már csak lesz valami.



2018. 01.11. csütörtök 11:30



Megkért az anyósom, utaljak el egy beteg kislánynak 5000 forintot. Pénzt gyűjtenek neki.

Belépek a Net Bankomba, kezdeményezem az utalást. Majd a következő hibaüzenet köszön vissza: "Nem áll rendelkezésére a megadott összeg "- holott tudtam, hogy van pénz a számlámon.

Még egyszer megpróbáltam, ismét ez történt.

Andi bakker....nincs pénz a számládon...



13:00-kor nagy nehezen elérem a bankomat telefonon (4x hallgattam végig az automata dumáját, 4x2 percet hallgatta, a relax zenét, mert nem jelentkezett ugye senki), majd ott közlik, hogy valóban, a NAV inkassziót tett a számlámra, lezárolták. Szólni nem bírtam, a könnyemet nyeltem egyfolytában, hogy úristen,,,mint egy bűnöző, olyan vagyok...

Az ügyfél szolgálati dolgozó mondja, hogy jelezzem a NAV felé, hogy vegyék le az inkassziót a számlámról, ha egyszer tisztázódott a dolog és jogtalanul tették rá.



13:40

Hívom a szombathelyi hölgyet.

Hogy sikerült-e valamit intézni végül?!

A válasza az, hogy igen, persze, mindent visszavonatott felén a NAV -val.

Ez ügyben hívjam a NAV-ot.



Jó persze, végül is tökre ráérek így a munkahelyemen és ez az én dolgom, hogy elintézzem.

Nagyon mérges voltam, hogy mint egy szamarat, ide oda húznak.

Felhívtam a NAV-ot.

Kérdezem....sikerült- e a bankom felé jelezni, hogy visszavonják a zárolást és a pénzemet is visszaküldik?!

A válasz: Persze, a kolléganő elfaxolta az FHB központnak, hogy oldják fel a zárolást.

Szuper, örültem, mint még soha.



2018.01.12. péntek 8:00



Nézem a Net Bankom, semmi változás nincs a számlámmal kapcsolatban.



10:00

Semmi mozgolódás..



13:00

...még mindig semmi....



Hívom a Bankom.

Megkapták-e a NAV felől az infót, hogy oldják fel az inkassziót.

Hát, nem...Milyen formában küldte azt a NAV?! kérdezi a bankos hölgy

Fax formájában, felelem.

Ja, hát az nem jó. Csak azokat a kérelmeket fogadjuk el, amik postai úton érkeznek be.

Kisebb agyvérzést kaptam ezúttal és jól kibőgtem magamat az idegtől.



Összeszedve minden erőmet, hívtam a navot (itt már direkt írom kis betűvel...)

Persze senkit nem érek el. Ja igen, hisz péntek van. Nekik már hétvége....és nekem is....hétvége.... :(

Várhatok 2 csodálatos napot, hogy újra tudjak intézkedni. ÉN!



Nekik nem számít, hogy velem mi lesz.

El tudok-e valamiből menni a boltba?...ha gyógyszer kell, tudok-e venni?... ha gyerekem van, meg tudom-e etetni?... ami számlám van, fel tudom-e adni?

Ami kötelességem van az ilyen szervek felé azt ők hamar behajtják még jogtalanul is....de visszafele már nem számít.

Nem mondják el magukban, hogy "bakker, hibáztam egy kicsit, megsürgetem ezt az ügyet".

Mint egy rongydarabot, úgy rángatnak minket és azt csinálnak a pénzünkkel, amit ők akarnak.

Szomorú, hogy a mai hyper szuper számítógépes rendszerben előfordulnak ilyen hibák. Nem áramlik megfelelően az információ A-ból B-be....valamint, hogy egyik ember ennyire semmibe veszi a másik megélhetését.



Mi ebből a tanulság?!



Emberek, tegye mindenki a dunyha alá a pénzét, mert ha az ott van, csak akkor mondhatjuk el, hogy az a mienk.



Nyitóoldali képünk illusztráció - a szerk.