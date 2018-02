Olvasónk megszámolta - 163 nagy kátyú az M1-esen Győr és Budapest között

Illusztráció

"Felháborítónak tartom hogy ilyen magas útdíjak mellett lassan járhatatlanná válik a Győr-Budapest, Budapest-Győr M1-es autópálya szakasz. Győrtől Pestig 163 db (azaz százhatvanhárom) nagyméretű kátyú, s mellette több kisebb kátyú és ez még nem minden, mert egyéb úthibák is színesítik az utazást.Sajnos a másik oldalon is hasonló a helyzet!!Tudják ezzel csak az a baj, hogy nagyon sokat fizetünk és még így sem biztosítják a minimális jó minőségű utat.Továbbá a fent említett különböző úthibák rendkívül balesetveszélyesek. Az meg egyenesen bicskanyitogató, hogy azt gondolják, a 100km/h sebességkorlátozó tábla megoldja a problémát.Egyébiránt megjegyezném hogy az említett pályaszakasz több pontján olyan mértékű az út károsodása, hogy még 30-40 km/h sebességnél is balesetveszélyes a közlekedés.A horror sok útdíjból vajon mért nem futja biztonságos autópályára? Ki a felelőse annak hogy nap mint nap felesleges balesetveszélynek teszik ki az arra közlekedő autósokat?" - tette fel a kérdést olvasónk.

"Az M1-es autópálya az ország legforgalmasabb útja



Ez korábban is így volt, de az elmúlt években az általános forgalomnövekedést is meghaladó mértékű ütemben nőtt és nő az M1-es autópályán haladó járművek száma. Míg 1995-ben átlagosan 20 ezer jármű haladt át rajta naponta, addig mára ez a szám egyes térségekben a 80 ezret is eléri, a fővároshoz közel a gyorsforgalmi út több helyen is 100% feletti kapacitással üzemel. Ami még fontos, hogy az M1-esen szinte fele-fele arányban oszlik meg a személyautó és nehézgépjármű forgalom. Az M1-es autópálya az egyik legfontosabb és legforgalmasabb tranzitútvonal a térségben, a nagyarányú kamionforgalom miatt pedig az útpálya burkolatának leromlása is felgyorsult, ezért is fordulnak elő inkább a lokális burkolathibák az autópálya külső sávjában. Társaságunk kiemelten foglalkozik az M1-es autópálya burkolatának karbantartásán. Bicskei mérnökségünk az utóbbi időszakban minden nap, hétvégén és éjszakánként a többi Komárom-Esztergom megyei mérnökségünk bevonásával is végeztek javítási munkákat. Sajnos a téli időjárás kedvez az újabb burkolathibákkialakulásának, a víz a burkolatba bejutva a fagyási-olvadási ciklusok gyors váltakozásának köszönhetően újabb hibát eredményez.

Ezért folyamatosan végezzük a szükséges javításokat, az időjárási körülményeket is figyelembe véve, az évszaknak megfelelően elsősorban hideg aszfalt felhasználásával, illetve helyszíni újrahasznosító gépet és technológiát is alkalmaztunk. A hosszabb távú megoldás az autópálya kétszer háromsávossá bővítése.



A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. már megkezdte a terveztetést, az építkezés pedig előreláthatóan 2021-2022 körül indulhat el. Ugyanakkor ezen fejlesztési projekt elindulásáig mi is tervezünk nagyobb volumenű beavatkozást még idén. Várhatóan mintegy 14 kilométernyi szakaszon tudunk komolyabb felújítást elvégezni külső vállalkozók bevonásával a leginkább felújításra szoruló sávokon. A felújításokban érintett területek 2,5 kilométeres szakasza Biatorbágy, 11,75 kilométeres része pedig a Herceghalom-Bicske vonalat érintik. Szeretnénk ezen projektet még idén tavasszal elindítani, hogy nyárra le tudjanak vonulni a kivitelezők a pályáról, a munkálatok várhatóan több hónapot vesznek majd igénybe."