Olvasónk leírta a hibrides tapasztalatait

Először is tisztáznám a hibrid kocsi fogalmát, eredetileg a hibrid szó jelentése: "a hibridbiológiai értelemben két különböző csoporthoz tartozó élőlény kereszteződéséből vagy keresztezésével létrejött, mindkét szülő genetikai tulajdonságát hordozó utód és ezeknek utódai". Autónál ez benzin/dízel autót jelent elektromos motorral kiegészítve: tehát nem ez a villanyautó! Maradjunk az én kocsimnál. Van benne egy 1,3 -as 95 lóerős benzinmotor és egy 20 lóerős elektromos motor, ami besegít a meghajtásban. Önmagában az elektromos motor nem képes elindítani az autót, viszont töltött akkumulátorokkal 47 km-es sebességgel már mentem át egy 1,5 km-es falun csak villanymotorral.



Szóval mentem a kocsiért és kigyulladt a sárga IMA lámpa és égve is maradt! Na, erre kell nagyon figyelni, ez azt jelenti, hogy az akkumulátorokkal baj van (20 db van benne és 750 000 forint az ára). A srác bevitt a szervizbe, ahol igazolták, hogy garanciális a hibridrendszer 8 évig. Ennek feltétele, hogy Európában vásárolt kocsi legyen és rendszeresen szervizelt márkaszervizben.



A hiba okot adott az alkudozásra és a megbeszélt 2,5 millió helyett 2,4 millióért megvettem és hazajöttem vele Sopronba, útközben végig égett a lámpa. Nem ez volt a fő gond, hanem az, hogy 20 lóerő hiányzott a villanymotortól és még 20 lóerő a folyamatos töltéstől, mert az is gyengítette a motort. Maradt tehát 75 lóerő, ami eléggé lelassította a kocsit. Normál esetben a töltés minden lassításnál megindul, a villanymotor átvált generátorrá és tölti az akksikat, fékezi a kocsit, zöld vonalkákkal jelezve, ami még a féket is kíméli. Így történhetett meg, hogy a fékbetétet 150 000 felett sem kellett még cserélnem. Itt viszont folyamatos volt a töltés. Itthon minden zokszó nélkül megrendelték az akkumulátorokat, ami két nap alatt itt is volt és ingyen kicserélték.

Elmagyarázták, hogy ezeknél a kocsiknál az állás okozza az akksik halálát. Tehát fontos, hogy három hétnél tovább nem szabad leállítani, különben vége az akksiknak, amik a hátsó ülés támlájánál egy dobozba vannak elhelyezve. Most jön, amire gondolom mindenki kíváncsi: a fogyasztás! Hát a 4 liter alatti fogyasztást el lehet felejteni. Én mindig tempomattal megyek és betartom a korlátozásokat, így 4,7 liter volt a legkevesebb, nyáron +1 liter a klíma miatt. Na, de ez csak tojásokon lépkedős gázadás. Inkább jellemző az 5 - 5,5 liter között fogyasztás, persze városon kívül.



Azért tud meglepetést okozni a hibrid rendszer. Egy hete a fiamnak emelt szintű érettségije volt Győrben 7.30-tól . Már 4 kor fent voltam, sürgölődtem, forgolódtam: üdítő, szendvics a kocsiban, tank tele . Negyed hat körül indulás. Nyitom a kaput, indítózok: nem indult… Na megint! Beindult, de nem pörgött fel. Az összes hibajelző égve maradt, a húsvét esti kirakodó vásár csak jelenthetett neki, olyan fényár volt. Na de most jött a java, minden oldalról ketyegett, minden relé kapcsolgatott összevissza. Akár egy időzített bomba, ketyegés jobbról, balról, a motorház alól, sőt még a csomagtartóból is. Elég ijesztő volt, szerencsére a fiam elérte a vonatot. (Igen, a vonat: késik, hideg, meleg, koszos, szidjuk, de mindig megy!) Szerencsére pár perccel előbb odaért. Mint kiderült, nem volt nagy hiba, csupán az indító akksi (az külön van) ment tönkre. Egy normál kocsit betoltunk volna és mehettünk volna, de ezt nem így működik, beindult, de az agyonszámítógépezett masina nagyon finnyás ám. Amúgy ha rendesen megy, akkor a 20 akksi átveszi a kis aksi funkcióját (start-stop), de itt nem! A méreg az egészben, hogy tele voltam akksival és mégis kevés volt az áram.



Most eljött az idő a kocsicserére, a benzines mellett döntöttem. Nem szeretem, ha a hibrid rendszer Damoklesz kardjaként lebeg a fejem felett. Na meg az ára is felment elég szépen, rákapatták a népet.

Amúgy egy nagyon jó, megbízható kocsi, bárkinek ajánlanám.



Remélem, segítettem pár embernek a vásárlásához . Mindenki maga dönti el, mit szeretne. Viszont a CVT automata váltót nagyon ajánlom, az spórol csaknem 1 litert. Nem pörög fel a kocsi, 90-nél 2000-es fordulattal elpöfög, sőt lassacskán hozza lefelé. Az nagyon jó dolog.