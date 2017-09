Olvasónk a hideg miatt nem élvezte a Hegedűs a háztetőnt a győri Arénában

A szombat esti, Hegedűs a háztetőn című előadás alatt olvasónk az Audi Aréna B-szektorában foglalt helyet, ahol idézzük: "15 fok volt és a maximumon nyomták ránk a légkondit. Állig felhúzott kabátban néztük végig az előadást, ami így élvezhetetlen volt. Megfogadtam, hogy többet nem megyek. Körülöttünk többen is kabátjaikba burkolózva ültek. Társaságunk egy tagja a szünetben kétszer is felhívta az arénát, de nem tettek semmit hogy jobb legyen. Nagyon csalódottak vagyunk, mert ezért a jegyárért - nyolcezer forint - még csak élvezni sem tudtuk az előadást."



A panasszal megkerestük az Arénát üzemeltető Győr Projekt Kft. ügyvezető igazgatóját. Simon Csaba így válaszolt:



"Az Audi Aréna Győr esetében nem beszélhetünk klímáról, hanem kezelt levegő befúvásról és elszívásról. A rendszer már három éve jól vizsgázik és a rendezvények tapasztalatai alapján működtetjük a gépészeti rendszereinket is. Így volt ez a hétvégén is, figyelembe véve a „telt házat", az eladott jegyek számát.



A rendszer a nézői észrevétellel ellentétben nem 15 fokos, hanem 20 fokos levegőt fújt be a küzdőtérre, amely az eddigi 3 éves rendezvény tapasztalatok alapján mindenki megelégedettségét szolgálta, és például a mérkőzések alkalmával ezen hőfok alatt szokott lenni.



Azt pedig visszautasítjuk, hogy nem reagáltunk a nézői észrevételre. A kollégáim emeltek egy fokot a hőmérsékleten és 10%-val visszavették a befúvás intenzitását.



Sajnáljuk, hogy elégedetlenül távozott a néző, de az eddigi 3 éves működésünk során sem sport, sem kulturális rendezvényen hasonló panasz nem volt, pedig már több, mint 50 előadáson vagyunk túl."