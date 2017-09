Nemzetközi fotókiállításon járt a kimlei fotóklub Olaszországban - galéria

Cartigliano község észak Olaszországban, Vicenza megyében a Veneto régióban, Vicenza északkeleti részén fekszik, a Brenta folyó közelében. Az elmúlt több, mint húsz évben kormányoktól, településvezetőktől függetlenül jártak-járnak hivatalos delegációk, gyermekcsoportok, kulturális csoportok hol Kimlére, hol Castiglionéba, miközben családi barátságok is kialakultak.A mostani látogatásra a közeli városban, a több mint 40 ezres lakosú Bassano del Grappában megrendezett "Bassano Fotografia ’17" című fotókiállítás kapcsán került sor. A grandiózus eseményre 103 helyszínen, könyvtárakban, vendéglőkben, kiállító termekben, üzletekben került sor, több, 170 kiállítóval a világ számos országából, Argentínától Koreáig. E neves rendezvényen vehetett részt a budapesti Perényi Zoltán mellett, a kimlei fotóklub - Eller Gizella polgármesterasszony - vezetésével pár képpel, nagy sikert aratva.A magyar tárlat a Cartiglionéban lévő Morosini Cappello Villában lévő könyvtárban kapott helyet, ahol Grego Guido polgármester és Corrado Compostella az intézmény vezetője fogadta Kimle küldöttségét és nyitotta meg a kiállítást. A településen élő magyarok, akik segédkeztek az esemény létrejöttében és lebonyolításában, segítettek a tolmácsolásban is, így számos híres fotóssal is kapcsolatot lehetett teremteni. Magyar vonatkozása volt még a monstre kiállításnak Robert Capa fotóinak tárlata is, mely vonzotta a látogatók tömegeit.A kiállított fotók és alkotóinak képét és rövid leírását egy színvonalas kiadványban, könyvben jelentették meg a szervezők, melyből kaptak egy-egy példányt a kiállítók is. Bár a település már 890-892 környékén megismerhette a "magyarok nyilait" az akkori honfitársaink kalandozásainak köszönhetően, nagyon kedvelik a magyarokat, számos emlékmű emlékezteti őket és minket az első világháború borzalmaira.A mostani kis csapat meggyőződhetett az olaszos vendégszeretetről, az olasz konyha finom ételeiről és nem utolsó sorban az olasz borok minőségéről is. A rövid látogatás végén fehér asztalnál baráti beszélgetés során szó esett a jövőbeni találkozásokról is.