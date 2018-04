Nem működtek a lámpák a vasúti átkelőnél Ménfőcsanakon - reagált a MÁV

"Ma reggel nem működtek a lámpák a vasúti átkelőnél Ménfőcsanakon" - írta olvasónk.Megkeresésünkre a MÁV Zrt. a következőről tájékoztatott az üzemzavarral kapcsolatban:



A Malom utcai sorompó esetében a vasúttársaság műszaki munkatársai 10:30-ra az üzemzavart megszüntették. Műszak hiba miatt nem működött a berendezés. Az ideiglenes műszaki hibát a forgalmi szolgálattevőnél automatikusan érzékelte a biztosítóberendezés, így a helyreállítás a gyakorlatnak megfelelően a lehető legrövidebb idő belül elkezdődött.



A biztonság érdekében ilyenkor a mozdonyvezetőket is értesítik, és a vonattal az átjárót fokozott figyelemmel, max. 15 km/órás sebességgel, szükség esetén hangjelzés adásával közelíthetik meg, figyelemfelhívás céljából.



A KRESZ betartása mellett ilyen helyzetekben sem alakul ki vészhelyzet, illetve nem történhet baleset.



Fontos, hogy a közúti közlekedés szabályai szerint a vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. Az átjáró megközelítésekor, illetve az áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek. Továbbá az átjáró előtt meg kell állni, ha bármely irányból vasúti jármű közeledik. A vasúti átjárón való áthaladásnál a KRESZ szabályai mindenkor érvényesek. Ha van piros jelzés, az útátjárón nem szabad áthaladni. Ha a fénysorompó jelzők sötétek, azaz egyik lámpa sem villog, akkor a sorompóberendezés nem működik, és a vonatkozó KRESZ előírások szerint kell eljárni. A sötét fénysorompójelző a közúton közlekedőket fokozott figyelemrekészteti, a KRESZ szerint ez nem jelent szabad jelzést a közúti járművek részére. Vasúti berendezés meghibásodásából eredő baleset több mint hét éve nem történt.



A vasúttársaság köszöni az autósoknak, hogy a vonatkozó közlekedési szabályokat betartották és körültekintőek voltak az áthaladáskor.



Általánosan a sorompók működési rendellenességéről és a követendő KRESZ szabályokról:



Biztonsági okokból a biztosítóberendezési áramkör kialakítása olyan, hogy meghibásodás esetén üzemzavar állapotba kerül. Ez azt jelenti, hogy a közút felé nincs fényjelzés (a készülék sötét), a csukott állapotból a csapórúd is lassan (kb. 90 másodperc alatt) felnyílik. A csapórúd azért nyílik fel lassan, hogy a KRESZ betartása mellett a csapórudak kikerülése (szlalomozás) nélkül át lehessen haladni az átjárón akkor is, ha a fénysorompó meghibásodott, s ne okozzon tartós fennakadást a keresztező közúton. A biztonság érdekében ilyenkor a mozdonyvezetőket is értesítik – ahogy azt fentebb írtuk.