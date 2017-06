Nem kis fa nőtt az öreg diófában - Olvasónk elárulta, mi látható a fotókon

"Felkarikázása után derült ki, mi volt a baj vele. Egy másik fa nőtt benne, amely egyszerűen kiüthető volt a közepéből a fűrészelés után. Egyik képen a diófatörzs a belenőtt fával, a másikon a fa törzse a közepéből kiütött fával" - zárta szavait Tudósítónk.Egy másik olvasónk pontosított: egy fahibáról van szó."Bár, szépen hangzik, de nem nőtt itt kis fa, ez egy fahiba! Szakszerű neve: gyűrűs elválás. A gyűrűs elválás a bütün az évgyűrűrétegek között keletkezett repedés. Élő fában keletkezik és kitermelés után, a száradás következtében mérete jelentősen megnövekszik. Sajnos, a képek szemrevételezése során, egyéb fahiba is található a szegény öreg diófában, mint pl. fagyrepedés, ikerbél, kéregbenövés. Tehát, ezért várta hiába a Kedves Gazda, hogy az ,,Öreg Diófája" meghozza a rendes termését" - írta olvasónk, aki tippet is adott, hogy az "öreg diófa hozzon még gombatermést"."Javasolom, hogy laskagomba képletekkel oltsák be a visszamaradt tuskót. Gazdaboltokban kapható a pálcikás gombacsíra, melyet a tuskóban kialakított furatokban kell elhelyezni. Dupla haszon, nem kell kiszedni a tuskót, évekre biztosított a gombatermés" - zárta sorait.