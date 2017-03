Nagycenkre látogatott a Jereván lakótelep nyugdíjasklubja - fotók

A nagycenki Széchenyi kastély nem csupán egy, a magyarországi műemlékek közül, hanem nemzeti történelmünk egyik legnagyobb alakjának, Széchenyi István grófnak a lakóhelye volt egykoron. A Jereván lakótelepen működő népes, Lővéri Nyugdíjas Klubnak ezért is fontos Nagycenkre látogatni.Élmény személyesen a legnagyobb magyar valamikori otthonába ellátogatni, annál is inkább, hogy az utóbbi időszakban a kormányzati kiemelt figyelemnek köszönhetően új állandó kiállítás mutatja be a legkorszerűbb formában gróf Széchenyi István alkotásait, rávilágítva hitére, tudására, akaratára, amellyel Magyarország felemelkedéséért küzdött.Sopron egyik legaktívabb közösségeként a Jereván lakótelepen működő Lővéri Nyugdíjasok Klubja minden ünnepet megtart, minden jeles eseményről közösen megemlékeznek, és közösen állítják össze az ismeretterjesztő, vagy éppen szórakoztató műsoros előadásaikat, a sportprogramjaikat, amelyeket a Jereván lakótelep Részönkormányzata is támogat.A Jereván lakótelepi állandó klubhelyiségükön kívüli programjaik között, ezúttal a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeumba szintén a Jereván Településrészi Önkormányzat szervezésében és támogatásával látogattak el - mondta el dr. Koltai Miklósné, a klub elnöke.Hozzátette: Részletes és hiteles ismeretekkel gazdagodtak a Széchenyiek korával és életművével kapcsolatban, és különlegesen felemelő élményben volt részük a rendeltetésének visszaadott Széchenyi-kápolnában, azt követően, hogy a Széchenyi-örökség elkezdődött fejlesztése jövőbeli terveiről is tájékozódhattak.A félnapos program kapcsán Tóth Éva, a Jereván lakótelep önkormányzati elnöke, aki együtt tartott a csoporttal, elmondta: a nyugdíjasklub érdeklődő és nyitott tagsága minden évben színvonalas programmal ünnepli március 15-ét. Idén egy, a kor szereplői közül életművével, emberi és államférfiúi nagyságával is kiemelkedő személyiség életét ismerhette meg részletesen, azon a helyen, amely lakhelyéül szolgált, Cenken.Gróf Széchenyi István minden erejével és tehetségével a közösséget szolgálta, ugyanakkor különleges adottságai, modernsége és nagyformátumú egyénisége mellett is érző, lelki ember volt, akinek ugyanúgy meg kellett vívnia a mindennapi küzdelmeit, mint a mai kor emberének.