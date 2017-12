Nagybajcson járt a Mikulás

A program nem csak a helybéli kicsiknek és nagyoknak, hanem a Mikulásnak is kellemes meglepetést tartogatott. A gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták, hogy a nagyszakállú nem rénszarvassal, hanem piros tűzoltóautóval érkezett a helyszínre. Amivel aztán utazhattak is az apróságok.



A Mikulás gazdag csomagokkal jutalmazta a lelkes csapatot. Meg is érdemelték, hiszen az énekek és versek mellett egy tűzoltós ügyességi bemutatóval is szórakoztatták a piros ruhást. Amellett, hogy a tűzoltó tömlővel remekül bántak, még erejüket is megmutatták: elhúzták kötéllel a tűzoltóautót.