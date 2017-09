Mutatjuk a győri Pálinka Fesztivál és terményáldás legjobb pillanatait - sok-sok fotó

A hétvégi terményáldásra ünnepi díszbe öltöztették szorgos kezek a Széchenyi teret. Programok is voltak még délelőtt. A Friends Big Band kitűnő koncertje után, "zöldségszobrászat" címmel, Tanács Attila mesterszakács, Európa-Világ- és Olimpiai bajnok ételszobrász bemutatóját láthatták délidőben a kilátogatók. A Kertészet standjánál az egyik aranyérmes bortermelővel, Baranyai Bélával találkoztunk - írta Olvasónk, Bögi Tamás.A program első napján este,a "Kodály útján"című, a Kodály emlékév alkalmából készült műsort mutatta be a Tiszta Forrás zenekar és a Szökős Néptáncegyüttes.A program zárásaként a Servet zenekar koncertjét hallgatták a hideg ellenére kitartó nézők.A vonulás, élénk érdeklődés mellett, a Megyeház tértől a Baross úton át a Dunakapu térre vezetett. Több alkalommal is megálltak a zenészek és rögtönzött műsorral kedveskedtek a közönségnek.A délutáni műsorban a Magyar Honvédség Központi Zenekarának műsorát láttuk, "A függöny felgördül" címmel.Az énekesek Ress Hajnalka és Egyházi Géza, a Madách Színház művészei, valamint Bánfi Csaba őrnagy, a MH Központi zenekarának énekese voltak - írta Olvasónk, Bögi Tamás.