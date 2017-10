Mentő és betegszállító karambolozott a Nádor aluljárónál Győrben, három sérült - újabb fotók

A balesetben hárman sérültek meg, állapotukról prof. Oláh Attilát, a Petz-kórház orvos igazgatóját kérdeztük, a sérülteket ugyanis a győri intézménybe szállították.A legidősebb sérült egy 94 éves néni, akit a betegszállító vitt a Petzbe, a hematológiai osztályra. A néni előre esett az ütközés során, a fejét beverte, de sérülése nem súlyos, már a hematológiai osztályon kezelik, ahová eredetileg is készült. A másik, szintén a betegszállítóban utazó sérült egy férfi, ő is idősebb, idült combnyaktörése miatt csípőprotézis-műtétre szorul, őt az ortopédiára szállították éppen. Szerencsére nála sem diagnosztizáltak nagyobb bajt, ő is az ortopédiára került.A harmadik sérült pedig az OMSZ mentőápolója, aki könnyebb mellkasi zúzódásokat szenvedett.