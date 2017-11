Megnyúzták a hársfát, megrongálták a padot az Erzsébet ligetben - fotók

Vasárnap fotóztam Győrben, az Erzsébet ligetben. A szívem szakad meg. A hársfa 3-4 éves volt, kettétörni nem tudták, hát megnyúzták. Nem messze tőle van egy hasonló fa is, abba még csak belekezdett. Már egyet ugyanitt sikerült kettétörni, az még kicsi volt. Szerintem kár volt itt a két dupla padot is felállitani. Esténként az ifjúság jeles vadjai itt iszogatnak, aztán megmutatják milyen erősek. A padot is lefotóztam, mínősíthetetlen, trágár dolgokat rajzoltak, illetve írtak rájuk. Kérjük az illetékeseket, tegyenek valamit

- írta olvasónk.