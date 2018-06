Megnyílt az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok Győrben - fotók

Fotó: Hutyán Róbert - olvasó

A Csutora Népzenei Együttes és a Harmónia Művészeti Iskola növendékeinek közös műsora után Somogyi Tivadar alpolgármester és Villányi László költő megnyitották a könyvhetet. Ezt követően először Heiczinger Miklós, a Mistral együttes tagjának játékát hallgathatta a közönség, majd két kitűnő fiatal zenész, Kéméndi Tamás- Gráf Vivi tangóharmonika-ének duó szórakoztatta a jelenlévőket.A mai programot a Hoppáré zenekar koncertje zárta - tudósított Bögi Tamás, aki képeket is küldött:Olvasónk, Róbert arról tudósított, hogy a Hoppáré együttes jelentős számú közönség előtt mutatta be a repertoárjának egy részét, amelynek során felcsendültek latinos dallamok, napjaink könnyűzenei feldolgozásai, magyar népzenei áriratok, délvidéki dallamok, valamint az együttes két saját szerzeményét is meghallgathatták az érdeklődők.Érdekes és szinte megható színfoltja volt a koncert végi örömzenélésnek, amikor a zenekar egyik énekesnője felhívott a színpadra egy kislányt, aki önfeledten táncolt a kellemes ritmusú zenére, és feltehetőleg neki is nagy élmény lehetett ez az alkalmi fellépés, amelyről a csillogó szemei tanúskodtak.Az alkalmi fellépés a közönség tetszését is nagyon megnyerte: