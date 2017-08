Leszedték a madártetemet a villanyoszlopról Tarjánpuszta határában - fotók

Kérdését továbbítottuk az E.ON-nak, akik az alábbi tájékoztatást adták:"A kollégák a fotó alapján be tudták azonosítani a helyet és a délelőtt folyamán leemelték a madár tetemét. Azon dolgozunk, hogy a lehető legritkábban forduljon elő, de ha mégis ilyen esettel találkozna valaki, kérjük jelentse be telefonos ügyfélszolgálatunkon, hogy intézkedni tudjunk. Ilyen esetekben felvesszük a kapcsolatot a Nemzeti Parkkal, és az esetlegesen szükséges és lehetséges madárvédelmi intézkedéseket is egyeztetjük."