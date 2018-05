Leégett egy ház Győr-Sáráson - fotók

Olvasónk fotója

Leégett egy körülbelül harminc négyzetméteres hétvégi ház Győrben, a Csillagfürt utcában. A két szomszédos épület a hőtől károsodott. A tüzet a győri hivatásos tűzoltók és a pannonhalmi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói oltották el a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. A tűzesetnél senki nem sérült meg - közölte a katasztrófavédelemLeégett két körülbelül harminc négyzetméteres hétvégi ház Győrben, a Csillagfürt utcában. A lángok egy harmadik épületre is átterjedtek, de a győri hivatásos tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz csak a tetőszerkezetet érintette. Az esetnél a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a pannonhalmi katasztrófavédelmi őrs hivatásos egységei is dolgoztak. A rajok jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az első hírek szerint senki nem sérült meg.- Egy körülbelül 30 négyzetméteres ház égett le kedden délelőtt Sáráson. A házban két idős ember lakott, egyikük volt otthon, nem sérült meg, elhagyta az épületet - közölte kollégánk a helyszínről. A győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre.- Tűz ütött ki két, körülbelül harminc négyzetméteres hétvégi házban Győrben, a Csillagfürt utcában. A lángok egy harmadik épület tetőszerkezetére is átterjedtek - közölte a katasztrófavédelem kedden délelőtt.A győri hivatásos tűzoltók négy vízsugárral megkezdték a tűz oltását.