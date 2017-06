Labda a világ körül: nagy utazásra indulnak a győri iskolások

A Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma lehetőséget biztosított arra, hogy a most szombaton útjára induló Ball around the Globe - Labda a világ körül című utazási csatorna bemutatkozzon a diákságnak.



Egy győri testvérpár Ková -Z. Dániel és Kurszán, illetve a gyáli Sebestyén András nagy utazásra észül.



Első állomásuk Spanyolország és Portugália lesz, és szeretné saját látószögükből bemutatni ezt a ét országot.



A célkeresztben a helyi focikultúra bemutatása lesz, terveikben szerepel, hogy játszanak a helyi utcai pályákon, és élményeikről egy videócsatorna keretein belül beszámoljanak az érdeklődőknek minden ten.



A foci szempontjából kiemelkedő városokban megállnak, útitervüket a sportággal kapcsolatos érdekes történetek szerint állítottá össze.



Az ismert klubfutballon ívül szeretné a mindennapi ember viszonyát megismerni a focival kapcsolatban, megszólítani szurkolókat, meglátogatni a szurkolói törzshelyeket, a hazai utazóknak pedig tanácsot adni, hova érdemes elutazni, ha valakit a spanyol és a portugál futball érdekel.



Természetesen a turisztikai látványosságokat sem hagyjá ki, így nem csak a focirajongóknak lesz érdemes övetniü a kalandjukat.



Megtalálható a Youtube csatornájuk itt: https://www.youtube.com/channel/UCSO-YGobnSoE0NtaYQ1joww

