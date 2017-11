Kriptát építenek a nyúli temetőben, így bukkantak a csontokra - fotók

Nyúli olvasónk kereste fel lapunkat azzal, emberi csontokat látott a temetőben járva, mindenszentek napján. „Hogy kerültek a síremlékek mellé kiásott emberi csontok? A maradványok halomba szórva hevertek" – írta. Az esetről megtudtuk, hétvégi temetésre készülve, a temető egy üres területén új sírt ástak ki, amikor váratlanul ismeretlen maradványokra bukkantak.Érdekes kérdés, hogy ilyenkor mi a teendő? Hova kell helyezni a csontokat? Egyáltalán elmozdíthatóak egy ember maradványai nyughelyéről? Minderre a Jószív Temetkezési Kft. adott választ lapunknak.„Két lehetőség van. Egyik, hogy mélyebbre temetik a csontokat, újabb földréteggel elfedik és az új sír innen számolva lesz két méter mélyen. Ezt hívják mélyített sírásásnak. Ezenkívül a temetőkben van egy kijelölt hely, ahova a csontokat tenni lehet. Ebben az esetben viszont a temető nyilvántartó könyvébe be kell vezetni, hogy az illető többé nem a sírban fekszik, hanem itt. Az első kérdés, ha csontokat találnak a temetőben, hogy azok meglévő sírban vagy üres területen voltak-e. Egy sír soha nem szűnik meg. Ezért, ha a hozzátartozók nem is hosszabbították meg annak fenntartását, akkor is meg kell próbálni kideríteni, kinek a maradványaira akadtak a jelölt helyen" – világosított fel bennünket dr. Ladocsy Géza igazgató.Tőle tudtuk meg azt is, hogy a nyilvántartó könyv szintén nem évül el soha. Ám a Kisalföld információi szerint a nyúli nyilvántartásban az említett helyen senki nem nyugodott, ezért is kezdődhetett meg ott egy kripta építése. Valószínűleg a csontok öregebbek, mint a nyilvántartó könyv. Az is lehet, hogy a temetőnek ezt a részét, ahol az újabb kapu áll, korábban szintén használták halottaik elbúcsúztatására a nyúliak, de erről mára már, írásos emlék híján, elfeledkeztek.„Ha üres helyen bukkannak csontokra, azt is jelezni kell a temetőtulajdonosnak. Hiszen elképzelhető, hogy találnak ott egy sírt a földben, ahol annak már semmi jele. De attól még meg kell próbálni kideríteni, ki feküdt ott" – fogalmazott dr. Ladocsy Géza.Az eset után másnap, halottak napján mi is kimentünk a nyúli temetőbe, ahol meg is találtuk a sírhelyet és az illetőket, akik ott temetni készülnek. Elmondták, maguk építik a kriptát. Egyikük meg is mutatta, hogy már lebetonozták az alját, ahova előtte visszatemették a maradványokat. A gödör egyik falában még egy másik csont is látszott, ahhoz nem nyúltak hozzá.Mint azt a Jószív Temetkezési Kft.-től megtudtuk, helyi rendeletben kell szabályozni, ki végezhet iparszerűen munkát a temetőben. Az igazgató azt is elmondta, ha csak a hétvégén lesz a temetés, nagyon korán kiásták a helyet, főleg, hogy az ünnep miatt a szokásosnál többen jártak a temetőben. Ez veszélyes is lehet.Ha üres helyen bukkannak csontokra, azt is jelezni kell a temetőtulajdonosnak.Az, hogy ismeretlen emberi maradványokat találjanak egy sír kialakításánál, az kifejezetten ritka. „A temetői nyilvántartásokból tudni kellene, hol fekszenek halottak. Esetünkben a csontok mennyiségéből feltételezhető, hogy az adott területen nem egy elhunyt maradványait rejtette a föld" – tette hozzá végül dr. Ladocsy Géza.

