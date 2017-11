Kihantolt emberi csontok látványa fogadta a nyúli temető látogatóit - fotó

„Csontok a nyúli temetőben mindenszentek napján. Hogy kerültek a síremlékek mellé kiásott emberi csontok, az ünnepen, amikor ezrek járnak a temetőbe halottaikhoz? A maradványok halomba szórva hevertek a parcellában" – értesített bennünket olvasónk.A Kisalföld információi szerint a hétvégén temetés lesz a faluban, ezért a temető egy üres területén egy új sírt ástak ki, amikor váratlanul ismeretlen maradványokra bukkantak. Hogy mi, vagy mi lett volna ilyenkor a teendő, az előírás, utánajárunk.- "Mindenszentek napján is tartott a munka a nyúli temetőben, készülnek a közelgő temetésre. A hangos munkálatok még a késő délelőtti órákban is tartottak" - írta olvasónk, aki le is fotózta a látottakat.A gyászoló, emlékezni vágyó embereket ez a látvány fogadta: