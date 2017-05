Kigyulladt egy zongora a Dunakapu téri koncerten - fotók

"Az időjárás kedvezett a májusi Őstermelői nap rendezvényeinek. Szinte nyári melegben, nagy érdeklődés mellett zajlottak a programok. TomPeti gyerekműsorát követően kora délután az Energy Dance Team táncosai szórakoztatták a közönséget, majd Lázár Chef, aki egyébként a nap házigazdája is volt, főzési műsora következett Kitűnő koncertet adott a Jerry Lee's rock and roll együttes, akik a show elemeket sem hagyták ki a műsorukból. Az őstermelőket is látogatták a vásárlók, így minden kilátogató számára igazi családi nap volt a rendezvény" - írta olvasónk.