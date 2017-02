Kiderült, milyen repülőgép körözött sokáig a térségünk felett - Olvasónk szenzációs felvételei

˝Szombaton 14:53 perckor érkezett fölénk az a repülő, amit többen is láthattak.Egészen 15:55-ig volt látható ahogy köröz felettünk, kb. Tatabánya felől érkezett és Komárom felé távozott.A gép pontosan egy amerikai C-17 volt, katonai teherszállító. Többször sikerül lencsevégre kapni, mert minden egyes kör közben Bakonypéterd felett is áthaladt, így jó pár kép készült róla. A faluban is többen érdeklődtek utána, milyen repülő ez˝ - jelentette olvasónk, Szabó Péter vasárnap este.Azt egyelőre nem tudjuk, miért körözött felettünk a gép - olvasóink hozzászólásait a témához itt találja

Előzmények:

Szombaton több nyúli lakos is észrevette, hogy egy nagyobb repülőgép köröz a térség felett - írta szerkesztőségünknek Márta, aki képeket is küldött: