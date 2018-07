Kiderült, hogy mi zöldült a Lővér körúton Sopronban - fotó

Ilyen volt, remélhetőleg hamarosan sokkal szebb lesz a körúti zöldsziget. (Felvételünk még csütörtök délelőtt készült, a kaszálás előtt.)

Korábban fűmaggal vetették be az ilyen, és ehhez hasonló szigeteket, ez viszont nem fű. De akkor mi? – kérdezték olvasóink.A városházától pénteken megkaptuk kérdésünkre a választ, sőt intézkedtek is az ügyben: „Önkormányzatunk és a kivitelező is észlelte már a zöldfelületekből kinőtt, nem odaillő növényzetet. A kivitelező soron kívül intézkedett a terület gyommentesítéséről. A problémát az okozhatta, hogy a vásárolt, behordott humuszba repcemag került még a vásárlás előtt, ami akadályozta a fű kinövését. A kaszálást követően már a ténylegesen elvetett fűmag is jobban ki tud kelni."