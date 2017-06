Ki a patkányok gazdája? Elharapódzott a helyzet Győrben

A Malom ligetben lakók amiatt panaszkodnak, hogy a házuk előtti vízakna mellett – lépcsőházuk ajtajától egy méterre – és a járdához vezető gyalogút alatt hatalmas patkányfészkek vannak már több mint fél éve. Egy édesanyával nemrég délben nézett szembe egy méretes rágcsáló, amikor a lépcsőházba szerette volna betolni a babakocsit. Emellett tapasztalatai szerint a liget belső részeiben is egyre több a patkány, pedig itt játszótér is van. A szülők aggódnak a fertőzés miatt, amit a patkányürülék okozhat. Marcalvárosi olvasónk szerint pedig a Cuha utcai óvoda melletti szemétkupacban tanyáznak a patkányok, délelőttönként is. Azt le is tudta fotózni, hogy pár a Répce utcai parkolóban lakmározott.A patkányirtásról mindig az érintett terület kezelője köteles intézkedni. Tehát aki füves részeken, bokrok alatt, előkertekben hat-nyolc centiméter átmérőjű furatokat lát – földkupacok nélkül –, patkányokra gyanakodhat, és ezt jelezheti annak, akihez a terület tartozik. Ha mégsem történik változás, a kormányhivatalhoz lehet fordulni. A tisztiorvosi szolgálat hivatalból szemlét tarthat és elrendelheti az irtást.Célszerű a társasházak közös helységeiben, kukatárolóiban is védekezni. A patkányméreg-tároló doboz védelmet nyújt, a csalétektől elpusztulnak a rágcsálók. Hasonlókkal találkozhatunk az áruházak parkolóiban. S a patkányok gyakran a macskáknak szánt eleségre járnak rá, így csak annyi ételt érdemes kitenni a cicáknak, amennyit elfogyasztanak.A patkányok nemcsak a saját járataikban, hanem szenny- és csapadékvíz-csatornákban, távhővezetékek csatornáiban is előszeretettel mozognak. Ezért a városi szennyvízcsatornákban, -aknákban évente négy alkalommal irtást végeztet a Pannon-Víz. Ahonnan bejelentés érkezik, oda soron kívül kimennek emberei, ha lehet, személyesen beszélnek a bejelentővel.A patkányirtásról mindig az érintett terület kezelője köteles intézkedni. A tisztiorvosi szolgálat hivatalból szemlét tarthat és elrendelheti az irtást.Tavasszal olvasóink kérésére a Pátzay utcai lefolyóban megkeresték a patkányok járatai, megszüntették azokat és ide, a környező aknákba kihelyezték a patkánymérget, de a többiben nem volt nyomuk a kis állatoknak. A Répce utcából még tavasszal érkezett, gyanús furatokról szóló bejelentés miatt is azonnal irtószert helyeztek ki a környező víznyelőkbe, csatornaaknákba és értesítették az ott lévő előkert kezelőjét, akinek szintén mérget kellett kitennie a furatokba. A Győr-Szolnak is lehet bejelentést tenni a közterületek ügyében, ha szükséges, megrendelik az irtást, folyamatosan együttműködnek e téren a Pannon-Vízzel.– Aki patkányt lát, annak érdemes mielőbb szólnia, nem jó ezzel fél évet várni – mondta el Tőke László, a Pannon-Víz zrt. elnök-vezérigazgatója, aki intézkedett arról, hogy embereik a Malom ligetben, a Répce és a Cuha utcában megvizsgálják a helyzetet, megtegyék, amit nekik kell. Megjegyezte: mindig lesz valamennyi patkány a városban, számukat elviselhető, kezelhető mértékűre kell csökkenteni. Elképzelhetőnek tartja, hogy most azért látni többet, mert régen volt kiadósabb eső, ami jelentősen csökkenti a patkányok számát a csatornákban. Szakvéleményt kér arról, van-e olyan városrész, ahol kiugróan elszaporodtak és soron kívüli egyeztetést kezdeményez az irtást kötelezően végeztető szervezetek közt, hogy még inkább összehangolják intézkedéseiket, közösen megoldást keressenek.„Mert az nem jó, hogy mindegyikünk megteszi, amit kötelessége, még többet is, a lakók mégis úgy érzik, több a patkány, mint szeretnék" – szögezte le az elnök-vezérigazgató.

Korábban írtuk:

"Egyre nagyobb problémát okoznak a patkányok Marcalváros 1-en. A Cuha utcai óvoda melletti szemétkupacban is tanyáznak, nem ritka eset, hogy a délelőtti órákban, fényes nappal feltűnnek. A következő fotók a Répce utcában készültek hétfő délelőtt fél 11-kor, amint a parkoló autók között lakmározik egy példány" - írta olvasónk.Győrben patkánnyal többször is találkoztak olvasóink - itt fotókon nézheti meg >>