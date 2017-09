Jubileumi tanévnyitó indonéz cserediákkal a győri Waldorfban - fotók

25 évvel ezelőtt megfogalmazódott az alapítók elképzelése.A "Forrás" Waldorf Iskola az 1992/1993-as tanévben nyitotta meg kapuit a Kodály Zoltán Általános Iskola Waldorf-módszer szerint működő osztályaként. Működése egy barakk épületben indulhatott el, ahol 3 évfolyam elhelyezésére volt lehetőség. A folyamatokat a győri Waldorf Pedagógiai társaság kezdeményezte, akik a már működő győri Waldorf Óvodát is létrehozták. Később átmeneti helyzetben a "Piros" Iskola volt segítségükre, befogadva az akkor induló első osztályukat.Az 1997/1998-as tanévtől a Győr város önkormányzatától bérelt műemlék jellegű épületben folytatódott az iskola alaptevékenységének ellátása, a győri Madách utcai székhellyel. Gimnáziumi évfolyamait a 2003/2004-es tanévtől indította el az intézmény."Egy olyan iskolaépületben működtetni a Waldorf-pedagógia elvein nyugvó intézményt, mely természeti környezetben helyezkedik el és tükrözi az iskola szellemi alapjait. Egy olyan egységes intézményt létrehozni, mely az óvodától az érettségiig vezeti a gyermek majd a serdülő és az ifjú fejlődését, kiemelten a neki éppen megfelelő korosztályi sajátosságok messzemenő figyelembevételével. A mit? mikor? hogyan? szemléletet kiemelt jelentőségű pedagógiai elvként alkalmazni a Waldorf-pedagógia mindennapi gyakorlatában. Cél, hogy a a különböző adottságokkal induló tanulók egyaránt megtalálják a bennük rejlő képességek kibontakoztatásának lehetőségét" - mondta az ünnepi évnyitón Márkus Andrea igazgatónő.Az ünnepi évnyitóra egykori waldorfos diákok is eljöttek.A 2017/2018-as tanévben, az iskola jubileumi évében egy indonéziai cserediák is érkezett az iskolába, akit szintén nagy szeretettel fogadtak.