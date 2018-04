Jótékonysági koncertet adott a mosonmagyaróvári Mofém Fúvószenekar - Fotók

Az 1949-ben alakult mosonmagyaróvári Mofém Fúvószenekar jótékonysági hangversenyére került sor a Flesch Károly Művelődési Központ zsúfolásig megtelt színháztermében. Erről küldött beszámolót olvasónk Talpas Balázs.Mint írja, az előadás ingyenes volt, de bárki adakozhatott, mely befolyt összeget a helyi Szent Kristóf Mentőalapítvány képviselői vehetették át.A zenekart Kovács Tamás József vezényelte, Csütörtöki Tamás konferálta profi módon. Közreműködött a Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes és Varga Pálma a méltán híres Leonard Cohen: Halleluja c. számának eléneklésével.Ezen alkalomból köszöntötték a zenekar új tagjait és azokat, akik öt-tíz éve a zenekarban fújják hangszerüket. Külön köszöntötték a fúvósok doaenjét, Nyáradi Istvánt, aki már 60 éve fújja hangszerét a Mofém Fúvószenekarban.A zenekar által előadott zeneszámok között mindenki megtalálhatta a kedvére valót, indulókat, polkákat, filmzenéket és a kőszegi fúvósok karmesterének, Szilágyi Miklósnak a fúvósokra átírt, Quimby együttes által előadott Kiss Tibor: Most múlik pontosan című számát is. A siker nem maradt el, vastaps köszöntötte a zenészeket a színvonalas koncertért.