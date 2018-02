Jótékonysági bál a Gyakorló Iskolában

Idén először szervezte meg a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola szülő-pedagógus farsangi bálját. Célja az iskola diákjainak anyagi támogatásán túl a szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat elmélyítése volt. A helyszínt a Széchenyi István Egyetem Étterme biztosította. Az estét változatos programokkal színesítették, melyben a tanulók is részt vettek. A jó hangulatot a Hello Kids zenekar biztosította, s a jókedvet a rengeteg tombolatárgy kisorsolása is fokozta az éjszaka folyamán.