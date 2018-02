Jól húzták a győriek

Győri siker született a tanuló 2. korcsoportban. Shah Amír 1500 méteren, 5,21 perccel országos bajnok lett! E siker mellett, még különdíjban is részesült, mint a legjobb győri férfi sportoló - számolt be az eseményről olvasónk.A versenyen nagy nevek is indultak, így például Juhász István, aki a kormányos kettes világbajnoka, Szabó Miklós az ergométeres világbajnokság U23-as kategóriájának ezüstérmese - írta.Shah Amír állhatott a dobogó legmagasabb fokára.