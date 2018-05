Javítják a beszakadt útburkolatot Győrben - fotók

A Pannon-Víz Zrt. ügyeletesei kivizsgálták a Semmelweis utcai burkolat beszakadást szerdán, olvasónk jelzését követően. A hibát a közeli víznyelő bekötő vezetékének sérülése okozta.A beszakadt aszfalt alatt egy kisebb üreg található. Rövidesen felbontjuk az útburkolatot és javítjuk a hibát. A balesetveszélyt elhárítottuk, korlátot tettünk a sérült útburkolatra - tájékoztatta portálunkat Tóth László, a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálat vezetője.

Előzmények

Győr Semmelweis utca 8 szám előtt 1 éve megsüllyedt az útburkolat már 2 napja be is szakadt. Sajnos nagyon sok a baleset főleg kerékpárosok esnek áldozatául de az autók futóművei is megsínylik ezt az óriási gödröt kikerülni nem nagyon lehet"

Olvasónk fotói



Belenéztünk

- írta olvasónk.