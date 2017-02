Iskolai farsang Darnózselin - sok-sok fotó

"Az iskolások készülődtek a farsangi mulatságra. A diákok különleges műsorokkal is készültek. Egyik csoport egy lakodalmast adott elő, vőféllyel, menyasszonnyal, vőlegénnyel, pappal, násznéppel, természetesen az alkalomhoz illő ruházatban. Eredeti rigmusokkal, dallal, szöveggel és tánccal, nagy sikert aratva. A másik csapat a mohácsi téltemető - törökijesztő busójárást dolgozta fel előadásában, majd country táncosok következtek.Tapssal jutalmazta a közönség a kán-kánt táncolókat is, bár a táncvégi "spárgázás" elmaradt. Mint minden farsangi mulatságon, a délután fénypontja a jelmezes, álarcos felvonulás volt. A gyerekek és szüleik kreativítását tükrözték az alkotások, melyeket egy háromtagú zsüri előtt mutattak be a diákok. A mesebeli Piroska, Spongyabob, Pattogatott kukorica, Fagylalt, Rubik-kocka, Tündérkirálynő, Torta és még hosszan lehetne sorolni a jelmezeket, melyek tetszést arattak a közönség köreiben.A legjobbak ajándékot is kaptak, de mindenkinek jutott az édességekből. A műsor után disco következett, melyre kicsik és nagyok egyaránt ropták a táncot, világító karkötőkkel a csuklójukon. Aki pedig megszomjazott, vagy megéhezett, a szülők által biztosított büfében találhatott kedvére valót" - írta Tudósítónk, Talpas Balázs.