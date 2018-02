Ilyen volt a Farsangfarka Hegyeshalomban - fotók

A mai Farsangfarka sem múlt el vidámság, "eszem-iszom-dínom-dánom" és tánc nélkül. Garancia erre Hegyeshalom, Levél és Kimle barátsága. Csernó Lászlóné üdvözölte a vendégeket, aki ezúttal eltekintett a 15 perces köszöntőtől. Helyette a hegyeshalmi Énekkar alkotta kisdobosokat szólította színpadra. Az őrs nem kis sikert zsebelt be.A kimlei Énekkarosok néhány tagja ugyan szabadságon volt, helyettük ugrott be a kórusba az először egy kissé szégyenlős cigány asszony, a jósnő, aki már a tavasz közeledtét ígérte, a Ferences Barát és Karola néni :-)))A levéli csapat jóvoltából hozzánk érkezett ma Fenyő Miklós és a Csacska-Macska vokál, de olyan fergetegesre sikerült a mulatság, hogy a Mikulás is betévedt a Zöld Strucc étterembe.A jókedvhez és vidámsághoz most is minden adott volt: finom szendvicsek, fánk minden mennyiségben, pálinka, jó bor, a tánchoz pedig Roby és Adél szolgáltatta fáradhatatlanul a népszerű dalokat. Egy egy szám erejéig a duettból triett is alakult, amikor Karola néni is elkapta a mikrofon végét.