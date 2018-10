Idősek Napja Darnózselin - fotók

Darnózseli Önkormányzata, a Vöröskereszt helyi szervezete és az Őszirózsa Nyugdíjasklub Egyesület özösen szervezte e hagyományos rendezvényt. Fazekas Zoltán polgármester és Bérces Jánosné ünnepi öszöntője után gyertyát gyújtottak azokért, akik már nem tehetté tiszteletüket az ünnepségen.A helyi Gólyavár Óvoda nagycsoportja mutatta be táncos-énekes műsorát, a vendégek özött helyet foglaló nagyszülőknek is mosolyt csalva az arcukra. Az iskola diákjainak érdekes műsorát is tapssal jutalmaztá , ülönösen Bertalan Tamara hegedűjáté át, végül a "Nem csak a húszéveseké a világ" c. dal ritmusaira a diákok az idősek özül választottak táncpartner egy ör erejéig. Természetesen a nyugdíjas klub énekkara és tréfajelenete is lehetőséget kapott a szereplésre, tapssal jutalmazta őket a özönség.Karsai Klári és László Attila, a helyi iskola tanárai, valamint őszegi-Németh József a beledi iskola vezetője, fergeteges műsorukkal észtetté nevetésre, nótaszóra és tapsra az időseket. Ezen alkalomból öszöntötté azokat az időseket, akiknek kerek évszámot ért el a felettü eltelt évek szá . A férfiak egy-egy üveg bort kaptak, a hölgyek pedig egy csokor virágot. Az ünnepség a helyi Horgony Büfé által észített ízletes vacsorával folytatódott, miközben Talpas Balázs által észített szigetközi fotóit tekinthetté meg, majd a zene és a nótaszó övetkezett az igazán jó hangulatú „ özségi Idősek Napja" rendezvényen.