Ide is parkolnánk, de a virágládáktól nehézkes Mosonmagyaróváron - fotók

Olvasónk fotói

A következő képeken mutatnám be, hogy Mosonmagyaróváron mi fogadja a parkolni szándékozó autóst. Néhány hónapja csatornát javítottak, ezért a járdáról lekerültek a virágágyások a parkolóba, amik azóta is ott vannak. A parkolót persze ki kell fizetni, annak is,aki csak félig áll be a parkolóba, úgy hogy a kocsi hátulja a forgalmi sávba lóg ki - írta olvasónk