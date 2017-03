Húsvéti készülődés zsivajától voltak hangosak a nagyszentjánosi iskola termei - fotók

Március 17-én a Közösen érted Nagyszentjános Egyesület (KÉNE) aktív tagságának köszönhetően újra húsvéti készülődés zsivajától voltak hangosak a Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola földszinti termei.Ebben az évben a hagyományőrzés jegyében két új tojásdíszítési technikával ismerkedhettek meg az érdeklődők, Csizy Istvánné népművész jóvoltából a tojáskarcolással, Kiss Kálmán népművész segítségével pedig a tojáspatkolással.Ha nem is tojást, de apró kis szerencsepatkót a vállalkozó kedvű gyerkőcök is készíthettek maguknak, ezáltal kicsit nagyobb betekintést nyerve a kovácsmunkájába.A tavaly már megismert viasszal írókázást is gyakorolhatták Kóczáné Ács Szilvia népművész irányításával, és megtanulhatták a berzselés csínját-bínját is Szenthe Józsefné Gizike jóvoltából. Szabó Karola népművész szalmafonással készíthető díszeket készített a tanulni vágyókkal.Az apróbb kezeknek való bütykölni valót Nebehaj Károlyné Éva néni a könyvtárban, a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény munkatársai pedig a napköziben biztosították, az így készült kosárkákat, képeslapokat és nyuszikat a gyerekek haza is vihették.A sok egy helyben ülés ellensúlyozására a tornaszobában Vitálisné Rosta Aranka tojásos ügyességi feladatokkal várta a gyerkőcöket, ahol kiderült, hogy a tojást csukott szemmel nem is olyan könnyű megkülönböztetni a labdáktól, a kanálban és a hokibot előtt viszont másképp viselkedik.Az udvaron Vedres József felügyelete mellett Kócs György és Bali András nyuszijai és Friderics Cecília barikái tűrték a gyerkőcök nyüstölését, teljessé téve ezzel a húsvéti jelképek körét.A Nefelejcs Nyugdíjasklubba tömörülő gondos nagymamák most is finom süteményekkel, üdítőkkel és hagymás zsíros kenyérrel kényeztették a megjelenteket, a locsolóversért pedig Szabó Lászlóné Marikától apró ajándékot kaptak a jelentkezők.