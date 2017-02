Houdini és Rodolfó a győri PÁGISZ-ban `varázsolt´ - fotók

A Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában volt megtekinthető a "Felfedezők, Tudósok, Mágusok - magyar találmányok" című kiállítás. A kiállítás anyagát a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely bocsátotta rendelkezésünkre, illetve iskolánk tanárainak magángyűjteményéből is bemutattunk a témához kapcsolódó tárgyi emlékeket.A tárlat olyan zsidó származású magyar feltalálókat, tudósokat és mágusokat mutatott be, akik jelentősen hozzájárultak egy-egy tudományterület fejlődéséhez. Többek között Richter Gedeon gyógyszerészetben betöltött szerepét, Szilárd Leó és Teller Ede fizikában meghatározó jelenlétét és számos neves tudós találmányát ismerhették meg a látogatók, emellett a művészetek világába is betekinthettek Robert Capa fotóművész, Harry Houdini szabadulóművész, s Rodolfó bűvész munkásságán keresztül.A kiállítás anyagát archív filmfelvételek színesítették. A két hét alatt közel 500 győri diák vett részt a kiállításon. Ők és tanáraik sok élménnyel, új információval gazdagodtak a látogatások során. Az előre egyeztetett tárlatvezetéseket Kazóné Kardos Melinda és Pirkáné Marosi Andrea szaktanácsadók tartották. A PÁGISZ diákjai saját tanáraikkal tekintették meg a kiállítás anyagát - írta Tudósítónk.