Horvát Nap és hármas jubileum Kimlén - sok-sok fotó

Igazi nemzetközi program keretében ünnepelték Kimlén a horvát csoportokat. A Mersić Énekkar 40, a Mali Dunaj Énekkar 25, a KUD. Konoplje Táncegyüttes 15 éve meghatározója a kimlei horvátság kulturális életének. Nem véletlen tehát, hogy az idei Horvát Nap is eme hármas jubileum köré szerveződött.A helyieket és a meghívott vendégeket 1/2 3-ra horvát nyelvű szentmisére várták, melyet Branko Atya mutatott be. Előtte a falu káplánja, Magyaros László Atya horvát nyelven köszöntötte a híveket. A tamburás szentmisét követően Stipkovits Jánosné, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökeméltatta Mate Mersić papköltő életútját, majd a résztvevők elhelyezték a megemlékezés virágait.A népviseletbe öltözött csoportok rendőri biztosítás és polgárőri felvezetés mellett gyalogosan érkeztek meg a Művelődési Házba, ahol 17 órakor a vendégek köszöntésével és a helyi óvodások műsorával kezdődött az ünnep. A Mosonmagyaróvári Horvát Énekkar dalai után a helyi iskolások szavalatait hallgathattuk. A jubiláló csoportok mellett Ausztriából a Hatski Kolo, Horvátországból a KUD Orljava, Szlovákiából a Hrvatski Grob együttesei léptek színpadra. A hármas jubileum mellett a Pleternica-val fennálló több mint 30 éves barátságot is ünnepelték az esemény részesei.Mind az évfordulós csoportok, mind a vendégek a szervezők ajándékaival, emléktárgyaival térhetnek haza.