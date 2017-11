Hildes diákok Erdélyben - középpontban a népi építészet

Ősszel a Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziumának diákjai a Határtalanul program keretében Erdélybe látogattak, ahol a különböző tájegységekre jellemző népi építészeti sajátosságokat tanulmányoztak közösen a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola tanulóival.



Énlakán pedig két faragott, festett szék is elkészült helyi motívumokkal díszítve a diákok munkája nyomán. A közösen végzett szakmai munka célja a fiatalok érzékenyítése, szemléletformálása az épített környezet védelmével kapcsolatban. Ezen kívül közös városnézés, múzeumlátogatás és csapatépítésként népdaléneklés is szerepelt a programban.



Az erdélyi diákok is ellátogattak Győrbe megismerték a megyeszékhely barokk belvárosát, a Pannonhalmi Apátságot, a Felpéci Tájházat és a szentendrei skanzent is.



A találkozón határokat átívelő ismeretségek, szakmai kapcsolatok, barátságok kötődtek, melyek minden bizonnyal a jövőben is épülni fognak.



A Hild iskolának célja, hogy a következő években is éljen a Határtalanul program kínálta lehetőségekkel.