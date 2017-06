Hatalmas gépek állták el az utat Pinnyéden - az olvasó dühös, fotók

"Hétfőn reggel az ébresztő órám nem egy vekker volt, inkább duda szó! Miért? Ahogy a képeken látszik, útjavító autó megállt a ház előtt, de úgy, hogy az én autóm a kapu előtt állt az autó az út közepén a fehér autó szintén ott, ahol most áll. Ez miért is volt probléma? CSAK azért mert így az utcába se be se ki. Jelen pillanatban az autók a járdának csúfolt útszakaszon közlekednek" - írta olvasónk.