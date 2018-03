Három bronzérem és három kvóta a karate Európa Bajnokságra - fotók

A három bronzérmes hölgy és az őket segítő kapuvári csapat.

Bán Lili látványos guruló forduló rúgással támadja tavalyi bajnokot.

Szepesi Csenge és Szabó Tamás, a ​ Magyar Kyokushin Karate Szervezet elnöke

A rendezvény színvonalát emelte a soproni dr. Szepesi Csenge Világ- és Európa bajnok részvétele is, aki 7 hónapos kisfiával ezúttal díszvendégként vett részt a Felnőtt Magyar Bajnokságon!A kapuvári Castrum SC kezdetben 4 fővel nevezett a Magyar Bajnokságra, de a váratlanul lebetegedett -55 kg-os Németh Veronika nem tudott részt venni a versenyen. (Ő korábbi eredményeivel, mint Európa Válogatott kerettag ettől függetlenül is részvételi joggal bír a kontinens viadalon.) A junior korcsoportból előlépő Bán Lili a -60 kg -os női kategóriában rengeteg kellemetlen pillanatot okozott az őt dobogón megelőző idősebb társainak.A veszkényi sportoló egyelőre még csak bronzéremmel büszkélkedhet, de hamarosan nagyobb eredményre is számíthatunk tőle.Szondi Anikó a -65 kg-osok közt, míg Végerbauer Roberta az abszolút kategóriában állhatott fel a dobogó harmadik fokára.„- Veronika EB indulási joga mellé még két kvótát szereztük a két hónap múlva - pont a szóbeli érettségik idejére eső -, Shinkyokusin Európa bajnokságra. Hogy ebből, mennyit fogunk felhasználni, még a versenyzőkkel való felkészülési program egyeztetését követően tudunk majd csak nyilatkozni. Az biztos, hogy csak úgy fogunk a nemzetközi vonalba lépni, ha sportolóink az ilyen szinten elvárt munkát is vállalják.- mondta Sensei Pantelics Péter a Castrum SC elnöke.