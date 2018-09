Győri Szabó Józsefre emlékeztek Gyirmóton

Szabó Jenő, a térség képviselője elmondta: ismét itt vannak a barátok, ismerősök, pályatársak, akik évről – évre eljönnek és emlékeznek Győri Szabó József kiváló magyar – nóta énekesre, aki haláláig ezer szállal kötődött Gyirmóthoz.A Gyirmótot kedves otthonának valló Győri Szabó József még a halálos ágyán is azt mondta: öröm volt az életem. Boldogság volt számára, hogy másoknak is örömet szerzett az általa énekelt dalokkal , amelyekkel közelebb hozta egymáshoz az embereket.A magyar – nóta azért tudott fennmaradni ebben a világban is , mert szüksége volt és van rá az ember lelkének.Azt sem szabad elfelejteni , hogy ez a műfaj történelmi szerephez is jutott,a XIX., század elején a német befolyás ellenére őrizte a magyarságtudatot.- mondta Szabó Jenő , aki folytatta – Kevés olyan műfaj van , amellyel ennyire ki lehetne fejezni az érzelmeket , mint a magyar – nóta. Történelme során a magyar ember dalra fakadt ha bánat érte, ha csalódott, ha vágyat akart kifejezni.A mai délután is egy ilyen közösségi alkalom abban a városban , amely 2023- ban Európa Kultúrális Fővárosa akar lenni. Az első fordulón már sikeresen túljutottunk , és bízom abban,hogy el is nyerjük ezt a fontos, megtisztelő címet- fejezte be köszöntőjét Szabó Jenő.A köszöntőt követően, olyan pályatársak léptek a színpadra, akik számos alkalommal léptek fel együtt Győri Szabó Józseffel. Bokor János és Kátai Zsuzsanna elmondhatják magukról, hogy igazi jó barátai voltak a művésznek. A szlovákiai Magyarnóta Kedvelők Klubjának alapító tagjai Bősi – Szabó László és Dóka Zsuzsa. Ők szintén az emlékműsor résztvevői voltak , akik küldetése a magyar – nóta és a cigányzene magasszintű terjesztése. Hangjukkal, kedves és közvetlen előadásmódjukkal nem csak , hogy meghódítják nézőiket, de igyekeznek méltó rangjára is emelni a magyar nótát. Nem csak hazájukban , de anyaországukban is elismert énekesek.Hatvani Kiss Gyöngyi 1983 óta hivatásos énekes, hazai sikerein túl számos külföldi országban elismert magyar – nótaénekes.A fellépő művészek a közönségtől kapott tapsvihartól, a nézők pedig az énekesektől kapott gyönyörű nóták tolmácsolásától térhettek haza, élményekben gazdagon otthonukba.