Győri speciális úszók Olaszországban versenyeztek - fotók

"Az a megtiszteltetés ért minket, hogy a GYMSZC Szabóky Adolf Szakiskolájának STAFÉTA Diáksport egyesületének 3 sportolója (Nagy Ramóna, Nagy Bea, Krupánszky Gergő) és edzőjük (Szünstein Mónika) is meghívást kapott az utazó keretbe.A csapat tagjai voltak még Mihályi Norbert, Fogl Áron és Privitzer Anikó. Nagy izgalommal vártuk az utazást, amit egybekötöttünk egy kis kirándulással is. Mivel Terni messze van, mindenképpen meg kellett szállnunk, ezért odafelé Velencét, visszafelé pedig Padovát néztük meg. 9 sportoló eredménye: 2 arany, 4 ezüst, 3 bronz.egy -egy negyedik, ötödik és hetedik helyezés. Visszafelé megálltunk a tengernél is, hiszen volt olyan sportoló, aki még soha nem látta" - írta Tudósítónk.