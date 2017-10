Fröccsnapok Győrben - Vasárnapi hangulat a Széchenyi téren - fotók

Folytatódott a XIII. Győri Rotary Fröccsnapok a Széchenyi téren. Kitűnő hangulat volt vasárnap délután is, a két fellépő zenekar ehhez nagyban hozzájárult. Először a Why Not Acoustic Pop Quartet koncertjét hallgathatta a közönség. Remek zenével, szép hangú énekesnővel zenéltek. Őket követte a színpadon Andorai Péter & Gracehand koncertje. A hol pörgő, hol pedig andalító zenére voltak, akik táncra perdültek.Közben a téren sétálok fogyaszthatták a pavilonok által kínált fröccsöket, gyönyörködhettek az Apátúr ház előtti téren a motor csodákban - tudósított Bögi Tamás.