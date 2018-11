Énekléssel hódítja a világot a felvidéki Kosár Szabolcs

Az élet nagymértékben megváltoztatta Szabolcs életét, amikor a focit, felcserélte az éneklésre. A kezdi gitározgatások éneklésekkel párosultak, majd egy 2006-os dunaszerdahelyi Ki Mit Tud? volt az ugródeszka.2014 nyarán a Tui cruiseshez, a Mein Schiff óceánjáró flotta hajóinak fedélzetére került feleségével Szabolcs, aki egy hat tagú zenekar vezetőjeként, Jankával együtt énekel, dob, zongora, basszus- és szólógitár kísérettel. Ez az éneklés a zenekarral olyan lehetőségeket nyújtott a párnak, hogy az egész Földközi-tengert, Nagy-Britanniát, Izlandot, Dubajt és a Perzsa öblön kívül,Vietnámot, Thaiföldet, Malajziát valamint Szingapúrt is érintették.Idén két alkalommal szerepelt a Duna Televízió „Jó ebédhez szól a nóta" című műsorában és az „Önök kérték" kívánságműsor adásában is láthatták Kosár Szabolcsot. A pop, rock, swing,és jazz műfajok mellett a magyar nóta éneklése is nagy szerepet kap az életében. Itthon tartózkodásuk alatt a Csallóközben tartandó számos nótaműsorok meghívott vendégeiként lépnek a közönség elé, amely többnyire vastapssal végződik. Szabolcs édesanyja Kosáry Judit, aki több mint 25 éve maga is énekes.A jókedvű, mindig mosolygós édesanya nagyon büszke fiára és feleségére, hiszen mint gyakorló énekes tisztában van azzal, hogy fia és menye Janka, sokra viheti még az életben. Különös szeretet fogadja közös fellépéseiket, amelyet már több alkalommal Győrött is megnézhetett a műfaj kedvelő közönség.